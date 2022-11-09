Выступление сына защитника Мариуполя и новые советники: каким будет 2 эпизод Нокаутов Голосу країни

Оля Полякова и Тина Кароль на Вокальных нокаутах 12 сезона шоу Голос країни / Пресс-служба

Уже в это воскресенье в 21:00 на телеканале ТЕТ состоится показ второго эпизода "Нокаутов" самого масштабного музыкального проекта Голос країни-12, трансляция которого была прервана из-за полномасштабного вторжения рф на территорию Украины.

По инициативе народного тренера и мецената Андрея Мацолы любимый проект миллионов вернулся, чтобы напомнить о таланте украинской нации и песней поддержать моральный дух зрителей, а также помочь украинским защитникам. Этой осенью проект выходит на телеканале ТЕТ, пока 1+1 выполняет важную миссию – транслирует Национальный марафон "Єдині новини".

Помогать тренерам в нелегком выборе будут звездные советники. Во втором эпизоде нокаутов место советника Потапа займет популярный певец, музыкальный продюсер, хитмейкер и экс-участник дуэта Время и Стекло Позитив. Советником тренерки-дебютантки Оли Поляковой станет певица и экс-тренер проекта Тина Кароль.

Выйдет на сцену школьница по имени Мария Сур, которую во время "Вокальных батлов" украла Оля Полякова. Девочка с самого детства уверена, что у нее есть особое предназначение в этой жизни - стать певицей мирового уровня. За время полномасштабной войны девушка успела дать большое количество благотворительных концертов и подписать контракт с самым известным мировым лейблом.

"Сейчас в моем родном городе Запорожье опасно, поэтому мы с мамой уехали в Швецию. В начале полномасштабной войны в Швеции был проведен один из самых масштабных благотворительных концертов за всю историю страны. Тогда организаторы собрали около 8 миллионов евро. Для меня была большая честь выступить на таком мероприятии. Во время выступления на меня обратил внимание один из самых известных и успешных мировых лейблов. Они предложили мне контракт и сейчас мы сотрудничаем как лейбл и артист. Я выпускаю много песен и 50% денег, которые получаю от этого, передаю на нужды ВСУ", - говорит Мария Сур.

Сможет ли девушка завоевать место в финале Голосу країни, смотрите уже в воскресенье в 21:00.

Мария Сур на вокальных нокаутах 12 сезона шоу Голос країни / Пресс-служба

Продемонстрирует силу своего голоса и певучий электрик Сергей Соловьев. Петь парень начал в первом классе, когда заменял больного мальчика на выступлении. Окончив 9 классов, по совету отца пошел учиться на электрика, ведь по его словам, таким образом он всегда заработает деньги на хлеб. За свою жизнь Сергей попробовал много разных профессий, но желание петь никогда не оставляло его. Во время полномасштабной войны парень потерял работу, но именно это дало толчок творческой деятельности певца.

"Сейчас я продолжаю находиться в Запорожье. С каждым днем обстрелы города усиливаются. Оккупант бьет по гражданской инфраструктуре всеми возможными способами. Наше жилье очень пострадало, но я рад, что сейчас рядом со мной находится моя семья. Мой отец - защитник Мариуполя. Недавно его обменяли из плена и он наконец вернулся домой. Мы долгое время не знали, где он находится и что с ним. Тот день, когда мне позвонили и сказали, что его освободили, я запомню на всю жизнь. Это разорвало меня на куски. Свое выступление я хочу посвятить своему отцу, защитникам Украины на всем украинцам. Слава Украине", - говорит Сергей.

Станет ли Сергей суперфиналистом проекта, станет известно уже в скором времени.

Сергей Соловьев на вокальных нокаутах 12 сезона шоу Голос країни / Пресс-служба

Споет на сцене Голосу країни и гость из Казахстана Димаш Даулетов. Парень работал машинистом экскаватора и бульдозера до того момента, пока не решил испытать свои силы на вокальном проекте. Он мечтает, чтобы его голос услышал весь мир.

"Для меня большая честь и дальше звучать на украинском Голосі країни. Я очень рад, что на этом этапе я смогу спеть песню на украинском языке. В очередной раз хочу поддержать украинцев и пожелать им мирного неба над головой", - говорит Димаш Даулетов.

Димаш споет песню Тины Кароль Нмалюю тобі зорі, но сможет ли он получить билет в суперфинал Голосу країни, узнаете очень скоро.

Дмаш Даулетов на вокальных нокаутах 12 сезона шоу Голос країни / Пресс-служба

Напомним, по правилам проекта, только 3 участника от каждой команды пройдут в суперфинал. Тренер имеет право перемещать своих участников на стульях только по часовой стрелке, то есть тренер не может пересадить участника с третьего стула на первый. Если участнику не хватило места на стульях, он покидает проект.

В продолжении сезона объявлена благотворительная цель-просматривая выпуски, зрители смогут помочь нашим защитникам бороться с врагом. Голос країни вместе с Dobro.UA и Фондом компетентной помощи армии "Повернись живим" объявляет благотворительную инициативу под названием "ТвійГолос на аерозасоби для розвідки". Его целью станет сбор 3 млн гривен на важную закупку для целой группы на передовую - квадрокоптера Matrice 300 RTK и 17 малогабаритных дронов DJI Mavic 3 Fly MoreCombo. Каждый желающий может приобщиться к благотворительному сбору, сделав любой взнос на платформе онлайн по ссылке или отправив SMS на благотворительный номер 88007. Стоимость одного благотворительного пожертвования в виде SMS составляет 10 гривен.

Смотрите Голос країни каждое воскресенье в 21:00 на телеканале ТЕТ через украинский сервис цифрового интерактивного телевидения "Киевстар ТВ".