Стало известно, с кем следующим схлестнется на ринге Василий Ломаченко

Василий Ломаченко / Reuters

Украинский боксер-чемпион мира в легком по версии WBO и WBA Василий Ломаченко проведет очередной бой предположительно 12 апреля.

Планируется, что соперник украинца будет обладателем поясом IBF, сообщает портал Vringe со ссылкой на слова руководителя промоутерской компании Ломаченко Top Rank Боба Арума. "Это (место проведения боя - "Главред") будет топовая арена Лос-Анджелеса", − сказал он.

По словам Арума, Ломаченко сразится с победителем поединка Исы Чаниева (Россия) против Ричарда Комми (Гана) за вакантный титул IBF, который состоится 2 февраля.

Таким образом, на подготовку к бою украинскому чемпиону останется менее трех месяцев.

Напомним, что Ломаченко в декабре минувшего года в Нью-Йорке на стадионе Madison Square Garden победил Хосе Педрасу из Пуэрто-Рико.