Ломаченко – Педраса: что известно о новом триумфе украинского чемпиона

9 декабря 2018, 11:09

Победа Василия Ломаченко позволил ему объединить титулы чемпиона мира по версии WBA и WBO.

Ломаченко
Василий Ломаченко объединил два титула чемпиона мира / Фейсбук В.Ломаченко

В воскресенье рано утром, 9 декабря, в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden украинский боксер Василий Ломаченко в 13 бою на профессиональном ринге победил пуэрториканца Хосе Педрасу.

Триумф украинского спортсмена позволил ему объединить титулы чемпиона мира по версии WBA и WBO в легком весе (до 61,235 кг).

При этом Ломаченко установил новый мировой рекорд, став чемпионом мира в третьей весовой категории за 12 боев, проведенных за пять лет.

Как Ломаченко победил Педрасу

Ломаченко выиграл бой по очкам (117-109, 119-107, 117-109), при этом в 11 раунде украинский боксер дважды отправлял соперника в нокдаун, но последний поднимался с колена, сумев дотянуть до конца раунда.

По статистке Педраса нанес больше ударов, чем Ломаченко. У пуэрториканца 931 удар против 738 у Ломаченко. Тем не менее, Василий попал 240 ударов (33% от общего количества), Педраса – 111 (12%). Мощных и точных ударов у Ломаченко было 158 (21%), у Педрасы – 80 (6%).

Комментарии соперников после боя

Ломаченко назвал соперника "настоящим воином", который делал очень хорошую работу.

"Мое уважение Педрасе, его команде, очень хорошая работа, спасибо. Я стал немного ближе к моей мечте.

Конечно, я хочу еще 2 пояса. Может быть, в следующем году у меня будет поединок с Майки Гарсией", – сказал Ломаченко.

Ломаченко
Василий Ломаченко победил Хосе Педрасу / Фейсбук В.Ломаченко

По окончании поединка пуэрториканц признал силу своего соперника.

"Я доволен своим выступлением. Мне удалось пройти все 12 раундов с лучшим бойцом в мире. Я знал, чего мне нужно от него ожидать и на что подписываюсь, выходя на ринг. Я был хорошо подготовлен, но Ломаченко великолепен. До нокдаунов в 11 раунде, думаю, это был достаточно близкий поединок. В конце концов, я горжусь тем, что мне удалось сделать этой ночью в Нью-Йорке", - заявил Педраса.

Что осталось за кадром супербоя

Во время поединка Василия Ломаченко с Хосе Педрасой в зале Madison Square Garden в Нью-Йорке зрители продемонстрировали флаг Военно-морских сил Украины.

Флаг ВМС Украины на трибунах Madison Square Garden / Скриншот

Отметим, что Ломаченко за бой против Пердасы заработал 2 миллиона долларов, сообщает ESPN. Педраса, по данным издания, заполучил 350 тысяч долларов, но с учетом рекламы и прав от телетрансляций получит в общей сумме около одного миллиона долларов.

Реакция соцсетей на бой Ломаченко – Педраса

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинского боксера Василия Ломаченко с победой над пуэрториканцем Хосе Педрасу.

"Василий Ломаченко- чемпион мира по версиям WBA и WBO! В первом бою после серьезной травмы Василий уверенно одолел сильного противника - Хосе Педраса. Невероятная сила характера! Поздравляю с победой" – говорится в сообщении президента в соцсетях.

/ twitter.com/poroshenko

Также с победой поздравил Ломаченко премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

/ twitter.com/VGroysman

Многие пользователи соцсетей выразили свое восхищение из-за блистательной победы Ломаченко:

/ twitter.com/sitizen777
/ @accord2_0
/ @jenyaz11
/ @ZaxarBorisych
/ @nytotake

Как известно, Ломаченко – олимпийский чемпион 2008 и 2012 годов. В июле 2013 года он подписал контракт с американской промоутерской компанией Top Rank Promotions, который продлил в начале мая 2015 года на пять лет.

Напомним, в июне 2014 года Ломаченко завоевал титул чемпиона мира по версии WBO в полулегком весе (до 57,153 кг) в своем третьем бою на профессиональном ринге, победив американца Гари Рассела-младшего. 

В июне 2015 года он эффектным нокаутом победил пуэрториканца Романа Мартинеса, завоевав титул WBO в следующей для себя весовой категории (58,967 кг).

В мае 2018-го украинец победил венесуэльца Хорхе Линареса, завоевав титул чемпиона мира по версии WBA уже в легком весе (до 61,235 кг).

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бокс Василий Ломаченко Хосе Педраса
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