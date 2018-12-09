Ломаченко победил Педрасу, опубликовано полное видео боя

Василий Ломаченко по очкам победил Хосе Педрасу / УНИАН

Украинский боксер, чемпион мира по версии WBA в легком весе Василий Ломаченко по очкам победил чемпиона мира по версии WBO пуэрториканца Хосе Педрасу.

Бой проходил в американском Нью-Йорке в знаменитом спортивном комплексе Madison Square Garden, спортсмены сражались все 12 раундов.

Наш соотечественник, победив пуэрториканца, стал чемпионом мира по двум версиям — WBA и WBO.

На протяжении первой половины боя Ломаченко и Педраса вели примерно равную тактическую борьбу, соперник украинца грамотно защищался и старался не нарываться на неожиданные атаки, сообщает УНИАН.

Начиная с 6-го раунда украинскому чемпиону начало удаваться наносить пуэрториканцу серии ударов. В 11-м Ломаченко устроил бомбадировку головы Педрасы, в конце раунда противник дважды оказывался в нокдауне. После 12 раунда все три арбитра признали украинца победителем боя.

В Сети уже появилось полное видео боя Василий Ломаченко — Хосе Педраса

Напомним, в ночь на 13 мая в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden прошел бой между украинцем и венесуэльцем Хорхе Линаресом, наш соотечественник победил противника в десятом раунде техническим нокаутом.