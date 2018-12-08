Бой Ломаченко – Педраса: названы гонорары украинца и его соперника

Гонорар Василия Ломаченко за бой с Хосе Педрасой составляет 1 млн долларов / Reuters

Украинский боксер, чемпион мира по версии WBA в легком весе Василий Ломаченко получит за бой с чемпионом мира по версии WBO пуэрториканцем Хосе Педрасой гонорар в размере 1 млн долларов.

Пуэрториканский спортсмен за бой с украинцем заработает 350 тысяч долларов, сообщает VRinge со ссылкой на данные Атлетической комиссии штата Нью-Йорк (США).

По сведениям американского кабельного спортивного телеканал ESPN, Ломаченко за противостояние получит около 2 млн долларов, а Педраса — приблизительно 1 млн (боксеры могут получать процент от продажи трансляции боя — Ред.).

Напомним, Василий Ломаченко и Хосе Педраса встретятся на ринге в американском Нью-Йорке в знаменитом спортивном комплексе Madison Square Garden.

Трансляцию боя Ломаченко — Педраса в Украине будет вести телеканал Интер. На канале в воскресенье, 9 декабря, в 5:00 по киевскому времени начнется программа "Большой бокс", но поединок между Ломаченко и Педрасой стартует ближе к 6:00.