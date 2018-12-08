Ломаченко – Педраса: украинец перевесил соперника на церемонии взвешивания

8 декабря 2018, 13:23

Вес Василия Ломаченко был зафиксирован на отметке 60,96 кг.

  • Ломаченко – Педраса: церемония взвешивания @VasylLomachenko
  • Ломаченко – Педраса: церемония взвешивания @VasylLomachenko
  • Ломаченко – Педраса: церемония взвешивания @VasylLomachenko
  • Ломаченко – Педраса: церемония взвешивания @VasylLomachenko
  • Ломаченко – Педраса: церемония взвешивания @VasylLomachenko
  • Ломаченко – Педраса: церемония взвешивания @VasylLomachenko
  • Ломаченко – Педраса: церемония взвешивания @VasylLomachenko
  • Ломаченко – Педраса: церемония взвешивания @VasylLomachenko

В Нью-Йорке накануне боя украинского чемпиона в легком весе по версии WBA Василия Ломаченко против пуэрториканца Хосе Педрасы спортсмены провели церемонию взвешивания.

При этом украинский атлет оказался немного тяжелее своего соперника. Вес Ломаченко был зафиксирован на отметке 60,96 кг., Педраса "потянул" на 60,87 кг. 

Отметим, что накануне Хосе Педраса первым отвел взгляд во время дуэли взглядов с Василием Ломаченко.

Как известно, в Нью-Йорке 8 декабря в знаменитом Madison Square Garden состоится бой украинского чемпиона в легком весе по версии WBA Василия Ломаченко против пуэрториканца Хосе Педрасы.

Украинские поклонники бокса смогут посмотреть бой Ломаченко - Педраса на телеканале Интер, который будет осуществлять прямую трансляцию.

Трансляция начнется утром 9 декабря в 05.00 по киевскому времени.

Начало программы "Большой бокс" - в 05.00, но сам поединок между Ломаченко и Педрасой начнется ближе к шести утра по киевскому времени.

Напомним, в ночь на 13 мая прошел бой между Ломаченко и венесуэльцем Хорхе Линаресом. Наш соотечественник победил противника в десятом раунде техническим нокаутом, отобрав титул WBA.

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бокс Василий Ломаченко Хосе Педраса
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