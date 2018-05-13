Бой Ломаченко - Линарес: кто победил и видео

Известный украинский боксер Василий Ломаченко одержал победу нокаутом в бою против венесуэльца Хорхе Линареса, благодаря чему завоевал титул чемпиона мира по версии WBA в легком весе (до 61,2 килограмма).

Поединок состоялся в ночь с субботы на воскресенье, с 12 на 13 мая, на легендарной мультиспортивной арене Madison Square Garden (Нью-Йорк, США).

Ломаченко сразу, в начале боя, захватил преимущество, и четко контролировал центр ринга.

Однако в шестом раунде украинец внезапно пропустил сильный и резкий удар в лицо без замаха и оказался в нокдауне - первом за всю его профессиональную карьеру.

Но затем Ломаченко сумел выровнять ход боя и в десятом раунде победил противника техническим нокаутом.

К слову, Ломаченко установил абсолютный рекорд в истории бокса, став чемпионом мира в трех весовых категориях всего за дюжину боев.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Ломаченко получил престижную боксерскую награду в США.