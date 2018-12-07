Когда Бой Ломаченко-Педраса: где пройдет и где смотреть

Хосе Педраса и Василий Ломаченко / "Еспресо.TV"

Известный украинский боксер-чемпион Василий Ломаченко и Хосе Педраса (Пуэрто-Рико) устроят бокс между собой в ближайшую субботу, 8 декабря.

Бой "Ломаченко-Педраса" состоится в легендарном спортивном и концертном зале Madison Square Garden в Нью-Йорке (США).

На кону боя между Василием Ломаченко и Хосе Педрасой объединение титулов сразу нескольких боксерских ассоциаций. На данный момент украинец − чемпион по версии WBA, а пуэрториканец − чемпион WBO.

В Украине телетрансляцию боя между Ломаченко и Педрасой организует канал "Интер" - 9 декабря, в 05.00 (по Киеву).

К слову, для Ломаченко такой бой, объединительного плана, станет первым в профессиональной карьере и первым после полученной травмы и операции на плече.

Напомним, ранее Ломаченко получил престижную награду в США.