"Боксер года". Ломаченко получил престижную награду в США

Накануне поединка с Хорхе Линаресом награду лучшего боксера по версии американской ассоциации журналистов, пишущих о боксе, получил чемпион мира по версии WBO в полулегком весе Василий Ломаченко.

Кроме самого боксера журналисты также отметили его тренера и отца Анатолия Ломаченко, признав лучшим тренером, а менеджер украинца Эгис Климас победил в категории "Лучший менеджер боксера".

Результаты голосования были известный еще в конце прошлого года, однако вручить их в руки своим героям удалось только сейчас.

Все подробности о бое Ломаченко — Линарес читайте здесь.