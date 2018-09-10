Новый бой Ломаченко перенесли: названа дата

Новый бой Василия Ломаченко перенесли на 8 декабря / УНИАН

Промоутер украинского боксера, чемпиона мира по версии WBA в легком весе Василия Ломаченко Боб Арум сообщил, что бой между украинцем и пуэрториканцем Хосе Педраса перенесли на 8 декабря.

Противостояние было перенесено на просьбе его транслятора — американского кабельного спортивного телеканала ESPN, пишет SportArena со ссылкой на слова промоутера.

"… ESPN хочет показать трансляцию ежегодного вручения трофея лучшему игроку года в университетском футболе в прямом эфире, которая по времени может совпасть с боем Ломаченко", — отметило издание.

Ранее Боб Арум сообщил, что проведение боя Василий Ломаченко — Хосе Педраса запланировано на 1 декабря в американском Инглвуде, но противостояние могут перенести на 8 декабря, и тогда оно состоится в Нью-Йорке.

Напомним, в ночь на 13 мая в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden прошел бой между украинцем и венесуэльцем Хорхе Линаресом, наш соотечественник победил противника в десятом раунде техническим нокаутом.