"Ван Дамм отдыхает". Ломаченко поделился ярким снимком

Василий Ломаченко показал яркое фото / УНИАН

Украинский боксер, чемпион мира по версии WBA в легком весе Василий Ломаченко выложил в Сеть яркую фотографию, на которой запечатлен в городе Белгород-Днестровский Одесской области (находится на берегу Днестровского лимана).

Снимок спортсмен опубликовал на своей странице в Instagram, за три часа он собрал более 56 тысяч лайков.

Наш соотечественник позировал в боксерской стойке на бетонной плите на фоне воды. Фото по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Жан-Клод Ван Дамм отдыхает (бельгийский актер — Ред.)", — пошутил akhmad_g_____. "Сильное фото", — считает vadoskidos. "Круто", — похвалил b__o__h__d__a__n.

Василий Ломаченко показал яркое фото / instagram.com/lomachenkovasiliy

Ранее сообщалось, что Василий Ломаченко после победы над венесуэльцем Хорхе Линаресом купил Mercedes-Benz G 63 Brabus ("Кубик"). Позже боксер показал фотографию, на которой запечатлен в машине.