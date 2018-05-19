Ломаченко после победы над венесуэльцем купил "Кубик" и уже опробовал: видео

Украинский боксер, чемпион мира по версии WBO в полулегком и во втором полулегком весе, чемпион мира по версии WBA в легком весе — Василий Ломаченко — после победы над венесуэльцем Хорхе Линаресом купил автомобиль.

Спортсмен приобрел Mercedes-Benz G 63 Brabus ("Кубик"), говорится на странице Luckypunch.net в Facebook.

"Ломаченко опробовал свою новую машину…", — отметило издание и опубликовало соответствующее видео.

Напомним, бой между Василием Ломаченко и Хорхе Линаресом прошел в ночь на 13 мая в американском Нью-Йорке на арене Madison Square Garden, украинец победил противника в десятом раунде техническим нокаутом.