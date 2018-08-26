Стал известен следующий соперник Ломаченко

Хосе Педраса / inter.ua

Соперником украинского боксера Василия Ломаченко станет пуэрториканский боец Хосе Педраса.

Накануне в США, на "Gila River Arena" в Аризоне, в поединке за титул чемпиона мира по версии WBO встретились обладатель пояса Раймундо Бельтран и второй номер рейтинга Хосе Педраса.

Педраса одержал победу и завоевал звание чемпиона мира в легком весе по версии WBO.

При этом судьи отдали победу пуэрториканцу: Хосе Педраса по очкам победил Раймундо Бельтрана - 117:110, 117:110 и 115:112.

Напомним, ранее сообщалось, что Ломаченко проведет свой следующий бой 1 декабря 2018 года в Лос-Анджелесе.