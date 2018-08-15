Промоутер назвал дату следующего чемпионского боя Ломаченко

Василий Ломаченко / lomachenko.com

Украинский чемпион Василий Ломаченко проведет свой следующий бой 1 декабря 2018 года в Лос-Анджелесе, заявил промоутер украинского боксера Боб Арум.

«Он состоится 1 декабря. Местом проведения, скорее всего, будет арена Форум в Лос-Анджелесе», — заявил Арум, пишет Boxing Scene.

Отметим, что в связи с травмой Ломаченко сорвался его объединительный бой против Рэя Бельтрана, который был запланирован на 25 августа. Теперь мексиканский боксер проведет поединок с Хосе Педрасой, а победитель противостояния встретится с Ломаченко.

При этом бой за звание чемпиона WBO позволит Ломаченко собрать два чемпионских титула в легком весе и откроет путь к мегапоединку против Майки Гарсии за четыре чемпионских пояса и титул абсолютного чемпиона мира.

Напомним, в ночь на 13 мая в американском Нью-Йорке на арене Madison Square Garden прошел бой между Василием Ломаченко и венесуэльцем Хорхе Линаресом. Украинец победил противника, но получил травму, его прооперировали в Лос-Анджелесе.