"Физрук". Василий Ломаченко покрасовался в "Кубике"

Василий Ломаченко позировал в "Кубике" / instagram.com/lomachenkovasiliy

Украинский боксер, чемпион мира по версии WBA в легком весе Василий Ломаченко выложил в Сеть фотографию, на которой запечатлен в автомобиле Mercedes-Benz G 63 Brabus ("Кубик").

Снимок спортсмен опубликовал на своей странице в Instagram, за 17 часов он собрал более 96 тысяч лайков.

Фото по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей.

"Физрук" (главный герой одноименного российского сериала, он тоже ездил на черном внедорожнике Mercedes — Ред.) — отметил r.velikorodniy. "Суровый!", — считает iliatvirov. "От босяк", — поделился мнением chepak_juriy.

Василий Ломаченко позировал в "Кубике" / Скриншот с instagram.com/lomachenkovasiliy

Ранее сообщалось, что Василий Ломаченко после победы над венесуэльцем Хорхе Линаресом купил Mercedes-Benz G 63 Brabus. Видео, на котором запечатлено, как боксер опробовал машину, можно посмотреть здесь.