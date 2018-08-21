Ломаченко рассказал о своей тренировочной программе

Василий Ломаченко сказал, что в его тренировочную программу входит работа над боксерским IQ со спортивным психологом / УНИАН

Украинский боксер, чемпион мира по версии WBA в легком весе Василий Ломаченко заявил, что его тренировочная программа примерно выглядит так — подъем в 5 утра, часовая тренировка, специальная работа над боксерским IQ со спортивным психологом.

Потом — сон, прием пищи, а в 12 часов проходит еще она тренировка, рассказал спортсмен в интервью на автограф-сессии в Одессе, пишет vringe.com.

"… занимаюсь час-полтора, после этого возвращаюсь домой и ложусь спать, просыпаюсь и иду на третью тренировку в 18 часов, и она длится 3-3,5 часа", — добавил собеседник.

Напомним, в ночь на 13 мая в американском Нью-Йорке на арене Madison Square Garden прошел бой между Василием Ломаченко и венесуэльцем Хорхе Линаресом. Украинец победил противника, но получил травму, его прооперировали в Лос-Анджелесе.