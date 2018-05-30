В США прооперировали Ломаченко: опубликованы первые фото

Украинский чемпион мира во втором полулёгком весе по версии WBO, а также в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко 30 мая перенес в Лос-Анджелесе операцию на правом плече.

Первую послеоперационную фотографию спортсмен опубликовал в соцсети и заверил поклонников, что чувствует себя нормально.

На снимке Ломаченко выглядит жизнерадостным и демонстрирует бицепсы на прооперированном плече.

Напомним, украинский боксер получил травму в поединке против Хорхе Линареса. Если операция будет успешной, то он вернется на ринг в октябре 2018 года.