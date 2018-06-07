"Старенький Терминатор". Ломаченко похвастался снимком со Шварценеггером

Украинский боксер, чемпион мира по версии WBA в легком весе Василий Ломаченко похвастался снимком с американским актером, экс-губернатором штата Калифорния Арнольдом Шварценеггером, который посетил его в больнице.

Снимок был сделан в американском Лос-Анджелесе, за десять часов он собрал более 70 тысяч лайков, говорится на странице спортсмена в Instagram.

Фото по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей.

"Старенький Терминатор…, привет ему", — написал agenosovserioga. "Две легенды", — считает vlad_m_i_r. "Круто!", — отметил lukomskyi.

Напомним, в ночь на 13 мая в американском Нью-Йорке на арене Madison Square Garden прошел бой между Василием Ломаченко и венесуэльцем Хорхе Линаресом. Украинец победил противника, но получил травму, его прооперировали в Лос-Анджелесе.