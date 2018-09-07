Промоутер назвал вероятные даты нового боя Ломаченко

Василий Ломаченко встретится на ринге с противником в декабре, сообщил промоутер / instagram.com/lomachenkovasiliy

Промоутер украинского боксера, чемпиона мира по версии WBA в легком весе Василия Ломаченко Боб Арум заявил, что проведение боя между украинцем и пуэрториканцем Хосе Педраса запланировано на 1 декабря в американском Инглвуде.

Бой могут перенести на 8 декабря, и тогда он состоится в Нью-Йорке, привод слова промоутера BoxingScene.

"… сейчас это (бой — Ред.) запланировано на 1 декабря. Однако его могут перенести на 8 декабря в Нью-Йорк по просьбе ESPN (американский кабельный спортивный телеканал — Ред.)", — отметил промоутер.

Напомним, в ночь на 13 мая в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden прошел бой между Василием Ломаченко и венесуэльцем Хорхе Линаресом, украинец победил противника в десятом раунде техническим нокаутом.