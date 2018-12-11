Три боя за год: менеджер рассказал о новых планах Ломаченко

Василия Ломаченко ждут новые бои / Фейсбук В.Ломаченко

В 2019 году украинский чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко проведет как минимум три поединка.

"Дальше Ломаченко проведет либо объединительный бой за новый чемпионский титул, либо будет защищать пояс по версии WBA против [британца] Энтони Кроллы", - подчеркнул менеджер Ломаченко Эгис Климас.

По его словам, украинскому боксеру не стоит подниматься дивизионом выше, а лучше сосредоточиться на доминировании в своей нынешней категории, преедает Boxingtalk.

Напомним, в Нью-Йорке в знаменитом спортивном комплексе Madison Square Garden Василий Ломаченко по очкам победил Хосе Педрасу и завоевал его титул чемпиона мира в легком весе по версии WBO.