Три боя за год: менеджер рассказал о новых планах Ломаченко

11 декабря 2018, 14:22

Василий Ломаченко может провести объединительный бой за новый чемпионский титул.

Ломаченко
Василия Ломаченко ждут новые бои / Фейсбук В.Ломаченко

В 2019 году украинский чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко проведет как минимум три поединка.

"Дальше Ломаченко проведет либо объединительный бой за новый чемпионский титул, либо будет защищать пояс по версии WBA против [британца] Энтони Кроллы", - подчеркнул менеджер Ломаченко Эгис Климас.

По его словам, украинскому боксеру не стоит подниматься дивизионом выше, а лучше сосредоточиться на доминировании в своей нынешней категории, преедает Boxingtalk.

Напомним, в Нью-Йорке в знаменитом спортивном комплексе Madison Square Garden Василий Ломаченко по очкам победил Хосе Педрасу и завоевал его титул чемпиона мира в легком весе по версии WBO.

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бокс Василий Ломаченко
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