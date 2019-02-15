Уйду из бокса: Ломаченко заговорил о завершении карьеры

Василий Ломаченко / Reuters

Украинский чемпион Василий Ломаченко заявил о том, что вскоре может завершить боксерскую карьеру.

Чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе (12 побед, 9 из них — нокаутом, 1 поражение) подчеркнул, что бокс для него — это спорт.

"Моя цель — собрать все пояса и уйти. Это может произойти как через год, так и через пять лет. Я готов уйти на пенсию в 33 года. Я в боксерских перчатках с пяти лет. Не могу сказать, что устал, но никто не вечен. У меня есть цель в боксе, и мне интересно соревноваться с чемпионами. А когда ты стал абсолютным чемпионом мира, с кем тогда боксировать?" — отметил Ломаченко в эфире UkraineAtamansPRO.

При этом он также рассказал о том, чем может заняться после завершения карьеры.

"Будет чем занять себя — на рыбалку похожу, в лес егерем пойду", - добавил Ломаченко.

Напомним, ранее в Сети раскритиковали Ломаченко за "фото с трупами".