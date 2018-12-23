"В голову себе выстрели, варвар": в Сети загнобили Ломаченко за "фото с трупами"

23 декабря 2018, 14:30

Боксер позировал с ружьем в компании друзей на фоне убитых уток.

  • Василий Ломаченко на охоте @VasylLomachenko
  • Василий Ломаченко на охоте @VasylLomachenko
  • Василий Ломаченко на охоте @VasylLomachenko
  • Василий Ломаченко на охоте @VasylLomachenko
  • Василий Ломаченко на охоте @VasylLomachenko

Украинский чемпион Василий Ломаченко опубликовал фотографии с трофеями, добытыми во время охоты.

При этом боксер позирует с ружьем в компании друзей на фоне убитых уток, которые мужчины разместили на капоте джипа.

"Утиная охота", - подписал фотографии украинский боксер у себя в Facebook.

Отметим, что фото Ломаченко с охоты вызвали неоднозначную реакцию в Сети:

"Эх, Вася, Вася... Фото с трупами (трофеями) в стиле Пшонки. Не по чемпионски как-то..", "Охота не должна быть развлечением. Охота ради добычи еды имеет право на существование, а ради развлечения, это жлобство", "Охоться себе на здоровье . зачем выставлять это все.очень печально смотреть на это", "Мда, мозги у боксеров к сожалению только для того, чтобы бить и убивать", "Йому на роботі не дозволяють убивати,то він мусить якось пар випустити", "Вася не надо убивать животных!", "В голову себе выстрели, варвар", "Вбивство беззахисних качок це тіпа круто?", "На ринге зубы не выбили, может хоть дробью подавится", - пишут пользователи в комментариях под фото.

Напомним, недавно в Нью-Йорке Ломаченко по очкам победил пуэрториканца Хосе Педрасу и завоевал его титул чемпиона мира в легком весе по версии WBO.

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охота Василий Ломаченко
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