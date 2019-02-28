Шахтер подписал перспективного бразильского вингера: СМИ назвали сумму трансфера

Шахтер объявил о подписании контракта с Тете / Instagram/furacaotete

Донецкий Шахтер объявил о подписании контракта с бразильским футболистом Тете.

По информации официального сайта "горняков", контракт 19-летнего вингера с украинским клубом рассчитан на пять лет.

Как сообщает бразильское издание Globo, донецкий клуб заплатит за Тете около 10 миллионов евро. К тому же, Гремио получит 15% от следующей продажи футболиста.

По информации Gauchazh, он будет получать в Шахтере 1,44 миллиона евро в год.

Тете является воспитанником бразильского Гремио, однако на профессиональном уровне футболист не провел ни единого матча за родной клуб.

В 2019 году со сборной Бразилии (U-20) игрок принял участие в молодежном Кубке Южной Америки в Чили и отыграл 7 матчей.

Напомним, ранее Шахтер объявил о подписании контракта с бразильским полузащитником Маркосом Антонио.