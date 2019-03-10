Динамо - Арсенал-Киев: прямая видеотрансляция матча двадцать первого тура УПЛ

Динамо - Арсенал-Киев / сайт Динамо

Предматчевые расклады

В предыдущем туре УПЛ оба киевских клуба обыграли своих противников. Динамо победило черниговскую Десну (2:1), а Арсенал неожиданно одолел донецкий Олимпик (1:0).

Однако динамовцы точно находятся в плохом психологическом состоянии - после того, как разгромно проиграли в Лондоне Челси в матче плей-офф Лиги Европы. Тем не менее, с них задачу погони за Шахтером в УПЛ никто не отменял - посему играть они будут против земляков на победу. По сравнению с матчем с Челси на поле Динамо поможет Беньямин Вербич - один из лидеров атак. Поскольку о Фране Соле фанаты бело-синих могут забыть до конца сезона, то на острие нападения наверняка сыграет Назарий Русин.

Арсенал же, записной аутсайдер чемпионата, но, тем не менее, продолжается бороться и цепляться за очки - чтобы остаться в элитном дивизионе. Модель игры "младокиевлян" вряд ли будет отличаться от того, как они играли против Олимпика - вторым номером, ловя шансы исключительно во время стандартных положений и контратак. Не все в порядке и с кадрами - дисквалифицированы Сергей Вакуленко и Дмитрий Башлай.

Оценки букмекеров

Букмекерские компании считают однозначным фаворитом матча Динамо

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Напомним, ранее Александр Хацкевич назвал причины полученного Динамо разгрома от Челси.

