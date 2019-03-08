Ошибки и волнение: Хацкевич назвал причины разгрома от Челси

8 марта 2019, 08:45

Третий гол в ворота Динамо был лишним, считает Александр Хацкевич

Александр Хацкевич
Александр Хацкевич / fcdynamo.kiev.ua

После разгрома со счетом 0:3 от лондонского Челси в первом матче 1/8 финала Лиги Европы тренер Динамо Александр Хацкевич заявил, что причиной поражения его подопечных стали ошибки и волнение игроков украинской команды.

"В простых ситуациях ошибались, и волнение никуда не девалось. Не только мы за центр не выходили, Тоттенхэм тоже не выходил за центр поля".

В первом тайме мы хотели прессинговать и выше встречать, держать соперника подальше от своих ворот. Во втором тайме игра показала, что два мяча – это исполнение футболистов Челси.

Конечно, мы понимали, что рискуем, может третий гол был лишним. Во втором тайме наша команда показала тот футбол, который играют в Европе. Такой футбол нужно и дальше показывать. У нас еще игра в Киеве и три мяча сложно отыграть, но будем бороться до конца", — сказал Хацкевич.

В свою очередь наставник Челси Маурицио Сарри подчеркнул, что его команда могла забивать и больше голов в ворота Динамо.

"Особенно в первом тайме, но результат все равно хороший. Мы смогли не пропустить на своем поле, что очень важно в этом турнире. Несмотря на крупную победу, мы должны поехать в Киев с максимальным уровнем сосредоточенности". 

Надо сохранять бдительность и не расслабляться. Если ты пропускаешь в ответной встрече, то рискуешь попасть в психологическую яму. Мы должны поехать в Киев с высоким уровнем концентрации", — сказал Маурицио Сарри.

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Лига Европы Челси Динамо Киев Александр Хацкевич
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