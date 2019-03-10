Шахтер и Динамо размазали соперников в 21-ом туре УПЛ, видео голов

10 марта 2019, 20:07

Донецкий Шахтер и киевское Динамо одержали убедительные победы.

Шахтер разгромил Карпаты / shakhtar.com

В воскресенье, 10 марта, состоялись матчи 21-го тура чемпионата Украины по футболу с участием лидеров. Донецкий Шахтер и киевское Динамо одержали убедительные победы.

Шахтер в Харькове переиграл львовские Карпаты с разгромным счетом 5:0.

На 6-й минуте счет в матче открыл Виктор Коваленко, который замкнул прострел Исмаили.

Второй гол в ворота Карпат забил Николай Матвиенко, который отличился на 34-й минуте.

На 44-й минуте гол со штрафного забил Майкон.

Вто втором тайме Коваленко оформил дубль на 64-й минуте.

Пятый гол со штрафного забил Тайсон на 79-й минуте.

Шахтер — Карпаты 5:0

Голы: Коваленко, 6, 64, Матвиенко, 35, Майкон, 44, Тайсон, 79.

Шахтер: Пятов — Болбат, Хочолава, Матвиенко, Исмаили — Степаненко, Майкон (Антонио, 69) — Марлос (Соломон, 69), Коваленко (Фернандо, 74), Тайсон — Мораес.

Карпаты: Пеньков — Сандохадзе, Ковтун, Мегремич, Гуцуляк — Мякушко, Йода, Толочко (Варгас, 76), Онгла, Ди Франко — Понде (Дебелко, 71).

Предупреждения: Хочолава, Исмаили — Хонгла, Мякушко, Мехремич.

Удаление: Хонгла, 78 (вторая желтая карточка).

Динамо без проблем победило Арсенал-Киев / fcdynamo.kiev.ua

В Киеве Динамо открыло счет в матче против Арсенала после того, как на 28-й минуте Денис Гармаш головой замкнул навес с левого фланга.

Сидклей удвоил преимущество "Динамо", пяткой замкнув передачу Миколенко на 37-й минуте.

Гармаш оформил дубль на 40-й минуте, а уже в компенсированное арбитром к первому тайму время Виктор Цыганков реализовал пенальти.

Динамо — Арсенал-Киев 4:0

Голы: Гармаш, 28, 39, Сидклей, 37, Цыганков, 45+1

Динамо: Бущан — Шабанов, Бурда, Кадар, Миколенко — Шепелев (Андриевский, 46), Буяльский — Цыганков (Смирный, 61), Гармаш, Сидклей — Шапаренко (Алибеков, 73).

Арсенал-Киев: Пидкивка — Жичиков, Сагуткин, Вакулко, Домбровский — Танковский, Стрижак — Мудрик (Липартия, 46), Кадимян (Авагимян, 46), Калитвинцев — Мисси (Ковпак, 77).

Предупреждения: Гармаш, Миколенко — Авагимян, Сагуткин, Стрижак.

Напомним, ранее Динамо разгромно проиграло в Лондоне Челси в матче плей-офф Лиги Европы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
арсенал Шахтер Карпаты УПЛ Динамо Киев
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

20:11
Погибший в авиакатастрофе в Эфиопии россиянин получал медаль за аннексию Крыма
20:07
Шахтер и Динамо размазали соперников в 21-ом туре УПЛ, видео голов Видео
19:40
"Большая победа": Лазарев заявил об успехе песни Scream для Евровидения Видео
19:40
Анархия и обнаженные модели: В Сеть выложили подборку изысканной ретро-эротики Фото
19:38
"Разбили авто, применили силу": Нацкорпус заявил о похищении активистов в Черкассах Видео
19:08
ПЦУ обвинила УПЦ МП в попытке отжать храм на Ровенщине Фото Видео
18:52
Авиакатастрофа в Эфиопии: погибла семья депутата из Словакии и политик из Сицилии
18:27
"Огнедыдащий Ринат": российский поэт-песенник посвятил стихи сторонникам Януковича Фото
18:22
Сенсация в Эстерсунде: украинец завоевал золото на чемпионате мира по биатлону Видео
17:58
Пробить новую психологическую отметку: эксперты рассказали, что будет с курсом доллара Видео
17:35
"Напрягают русскоязычные": Вятрович высказался о националистах
17:08
Эротика и буйство красок: в Сети опубликовали подборку психоделических откровенных фото Фото
17:02
От метелей до +18: синоптики рассказали о погоде в Украине в начале недели Видео
16:47
В Англии фанат прямо на поле врезал капитану Астон Виллы Фото Видео
16:32
Динамо - Арсенал-Киев: прямая видеотрансляция матча двадцать первого тура УПЛ
16:25
Сваленные крыши и рухнувшие деревья: в Сети показали снимки последствий непогоды в Украине
16:04
Полиция задержала двоих организаторов "хардкора" в Черкассах
15:55
Акция "Без баб": пятиклассники отпинали школьниц в честь 8 Марта
15:21
Новое ДТП с пьяным полицейским: на Ровенщине коп сбил на тротуаре двух подростков Видео
15:03
Нардеп рассказал, когда следует ожидать следующую атаку путинской России на Украину
14:57
СМИ рассказали, как Катар купил право на проведение ЧМ-2022
14:50
"Плясали казахи": Скриптонит опозорился на концерте и извинился
14:18
В Виннице упавшее дерево убило ребенка
14:03
У Авакова назвали число побитых в Черкассах полицейских Видео
13:31
Прорывавшийся к Порошенко радикал попал на "Миротворец"
13:14
В США умер актер-звезда легендарного сериала Санта-Барбара
12:54
"Ментальные титушки": Геращенко обвинила участников Нацкорпуса в провокациях в Черкассах
12:21
Зам Омеляна проверил качество дороги и потерял колесо
11:55
В Сети появился рейтинг самых высокооплачиваемых актеров постсоветского пространства
11:50
Великий пост 2019: что можно есть, лучшие простые постные блюда Видео
11:22
"Нас всех перебьют": Основатель "ДНР" впал в панику из-за военной мощи ВСУ
11:13
Военный союз Турции и России: смогут ли Путин и Эрдоган договориться мнение
11:01
В Африке разбился Boeing со 149 пассажирами
10:50
Волочкова поморозила голые прелести в снегу: опубликованы фото
10:17
Аваков накажет радикалов, устроивших "хардкор" в Черкассах
10:01
"Российской культуре всего 350 лет": в Украине жестко осадили сенатора-псевдоисторика из РФ
09:46
Россияне придумали новую стратегию вмешательства в выборы в США - Bloomberg
09:40
Стрелков выставил на продажу медаль за аннексию Крыма
09:27
Стахановское движение: "ЛНРовский" боевик из Кадиевки сдался в плен украинским бойцам
08:59
В Днепре и Запорожье перестали работать линии экстренных служб
08:36
Не бойтесь разозлить Путина: Европа просто обязана отправить в Черное море свои корабли мнение
08:25
США прокомментировали мину в багаже у американского дипломата
07:57
В ЕС заявили о необходимости "надежного средства устрашения" России
07:51
Простые рецепты пышного бисквита: как сделать бисквитный торт Видео
07:33
Трамп предложил повысить плату за размещение войск США в пять раз
07:17
Эксперт оценил возможность "пополнения" Украины двумя областями и Кубанью
06:58
Как Зеленский вынуждает миньонов Порошенко ходить в мокрых штанах мнение
06:35
Протекторат или нейтральная территория: астролог дал неожиданный прогноз по Крыму Видео
06:03
Наташа Королева "посветила" пышной грудью на концерте в Кремле
05:32
Умы захвачены Нибиру: в Сети посмеялись над несостоявшимся "концом света"
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться