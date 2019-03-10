Шахтер и Динамо размазали соперников в 21-ом туре УПЛ, видео голов

Шахтер разгромил Карпаты / shakhtar.com

В воскресенье, 10 марта, состоялись матчи 21-го тура чемпионата Украины по футболу с участием лидеров. Донецкий Шахтер и киевское Динамо одержали убедительные победы.

Шахтер в Харькове переиграл львовские Карпаты с разгромным счетом 5:0.

На 6-й минуте счет в матче открыл Виктор Коваленко, который замкнул прострел Исмаили.

Второй гол в ворота Карпат забил Николай Матвиенко, который отличился на 34-й минуте.

На 44-й минуте гол со штрафного забил Майкон.

Вто втором тайме Коваленко оформил дубль на 64-й минуте.

Пятый гол со штрафного забил Тайсон на 79-й минуте.

Шахтер — Карпаты 5:0

Голы: Коваленко, 6, 64, Матвиенко, 35, Майкон, 44, Тайсон, 79.

Шахтер: Пятов — Болбат, Хочолава, Матвиенко, Исмаили — Степаненко, Майкон (Антонио, 69) — Марлос (Соломон, 69), Коваленко (Фернандо, 74), Тайсон — Мораес.

Карпаты: Пеньков — Сандохадзе, Ковтун, Мегремич, Гуцуляк — Мякушко, Йода, Толочко (Варгас, 76), Онгла, Ди Франко — Понде (Дебелко, 71).

Предупреждения: Хочолава, Исмаили — Хонгла, Мякушко, Мехремич.

Удаление: Хонгла, 78 (вторая желтая карточка).

Динамо без проблем победило Арсенал-Киев / fcdynamo.kiev.ua

В Киеве Динамо открыло счет в матче против Арсенала после того, как на 28-й минуте Денис Гармаш головой замкнул навес с левого фланга.

Сидклей удвоил преимущество "Динамо", пяткой замкнув передачу Миколенко на 37-й минуте.

Гармаш оформил дубль на 40-й минуте, а уже в компенсированное арбитром к первому тайму время Виктор Цыганков реализовал пенальти.

Динамо — Арсенал-Киев 4:0

Голы: Гармаш, 28, 39, Сидклей, 37, Цыганков, 45+1

Динамо: Бущан — Шабанов, Бурда, Кадар, Миколенко — Шепелев (Андриевский, 46), Буяльский — Цыганков (Смирный, 61), Гармаш, Сидклей — Шапаренко (Алибеков, 73).

Арсенал-Киев: Пидкивка — Жичиков, Сагуткин, Вакулко, Домбровский — Танковский, Стрижак — Мудрик (Липартия, 46), Кадимян (Авагимян, 46), Калитвинцев — Мисси (Ковпак, 77).

Предупреждения: Гармаш, Миколенко — Авагимян, Сагуткин, Стрижак.

Напомним, ранее Динамо разгромно проиграло в Лондоне Челси в матче плей-офф Лиги Европы.