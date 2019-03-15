Хацкевич ответил на вопрос об отставке после нового разгрома от Челси

Александр Хацкевич / Reuters

Главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич заявил о том, что определяющим в разгромном поражении киевского Динамо от лондонского Челси в ответном матче 1/8 Лиги Европы со счетом 0:5 стал класс гостей.

"Гармаш забил дважды. К сожалению, из положения вне игры. Класс есть класс. Нет команд, которые не проигрывают. Мы видели даже по Лиге Чемпионов — какая большая разница между просто хорошими командами и топовыми командами. Не хотели проигрывать с таким счетом, но что случилось, то уже случилось.

Если бы была возможность вытянуть немного другого соперника на жеребьевке — было бы замечательно. У нас сегодня не было большого выбора состава. По сегодняшней игре трудно что-то сказать, ведь понятно, что мы все расстроены — тренеры, футболисты, болельщики.

В нашем чемпионате из наших игроков делают звезд. Они все это читают, хотя на самом деле понимают, что это не так. Очевидно, что нам где-то нам не хватило человеческого ресурса — травмы, карточки. Мы могли немножко лучше выступить.

Мы начали выступать в Лиге Европы в конце августа с плей-офф, с тех пор сыграли 12 игр. Лига Европы — это сейчас наш уровень. И когда нам попалась команда уровня Лиги Чемпионов — мы увидели, что есть очень большая разница в классе. Я ребят поблагодарил за эти 12 матчей в турнире, для них это неоценимый опыт", — подчеркнул главный тренер киевлян.

Отвечая на вопрос о своей возможной отставке Хацкевич добавил: "Этот вопрос мы здесь с вами точно не будем обсуждать".

Напомним, причинами поражения Динамо от Челси в первом матче стали, по мнению Хацкевича, ошибки и волнение игроков.