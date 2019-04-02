"Мы окружены": Хабиб Нурмагомедов рассказал, о чем говорил с Путиным

2 апреля 2019, 22:02

По словам спортсмена, глава России звонил ему уже после боя с МакГрегором.

Хабиб Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов рассказал, о чем говорил с Путиным / GettyImages

Российский боец Хабиб Нурмагомедов рассказал, о чем говорил с президентом РФ Владимиром Путиным после победы над Конором МакГрегором.

По словам спортсмена, глава России звонил ему уже после боя, когда они с командой ждали в подтрибунном помещении, пока полиция освободит стадион от фанатов.

"Он позвонил, спросил: "Как дела?" Я ответил, что мы окружены, а это значит, что они от нас не уйдут. Минуту где-то пообщались. Очень приятно было, когда в такой момент звонит не кто-то, а целый президент", — цитирует бойца sport24.

Напомним, в США Хабиб Нурмагомедов в бою в рамках турнира UFC 229 победил Конора Макгрегора удушающим приемом в третьем раунде. После боя произошла массовая драка

Президент UFC Дэйна Уайт говорил, что россиянин практически наверняка будет оштрафован. В итоге Атлетическая комиссия штата Невада (США) на девять месяцев выписала дисквалификацию российскому бойцу ММА (дагестанского происхождения) Хабибу Нурмагомедову.

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Владимир Путин Хабиб Нурмагомедов
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