В UFC рассказали, на какую сумму "влетит" Хабиб за драку после боя с Макгрегором

Хабиб Нурмагомедов / GettyImages

Российский спортсмен, боец ММА (смешанные единоборства) Хабиб Нурмагомедов практически наверняка будет оштрафован за драку, устроенную им и его окружением после победы над Конором Макгрегором на турнире в Лас-Вегасе (Невада, США).

С таким заявлением выступил президент UFC (Ultimate Fighting Championship − "Абсолютный бойцовский чемпионат") Дэн Уайт. "Думаю, сумма штрафа составит 250 тысяч долларов США", — цитируют его журналисты портала TMZ.

К слову, ранее в американских СМИ циркулировала информация о том, что Нурмагомедов из-за драки может вообще не получить гонорар (2 млн долларов США) за победу в бою.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Абдулманип, отец и тренер Нурмагомедова, рассказал, как именно накажет отпрыска за драку.