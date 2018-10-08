"Жесткие санкции". Отец Хабиба рассказал, как накажет сына за драку после боя с Макгрегором

Отец и сын Нурмагомедовы / Чемпионат.ком

Абдулманап, отец и тренер бойца смешанных единоборств MMA Хабиба Нургагомедова, пообещал жестко наказать отпрыска за драку, устроенную после поединка с Конором Макгрегором.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты телеканала "Рен ТВ". "Ты делаешь все, что хочешь в октагоне. За пределами — дети, женщины, посторонние люди. Моя команда всегда славилась дисциплиной, поэтому санкции к Хабибу будут более жесткими, чем UFC", — заявил отец бойца.

Напомним, сразу после победы над Макгрегором в основном бою турнира UFC 229 Нурмагомедов выпрыгнул из октагона и набросился на тренера и спарринг-партнера своего противника − Диллона Дэниса. Такой поступок немедленно спровоцировал жестокую потасовку между командами спортсменов.