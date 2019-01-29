Стало известно, как Нурмагомедова и Макгрегора наказали за массовую драку после боя

Хабиб Нурмагомедов / Reuters

Атлетическая комиссия штата Невада (США) на девять месяцев выписала дисквалификацию российскому бойцу ММА (дагестанского происхождения) Хабибу Нурмагомедову.

Соответствующее сообщение опубликовал портал MMA Fighting. Нурмагомедов был наказан за свое поведение, когда он в Лас-Вегасе после победы над Конором Макгрегором набросился на спарринг-партнера ирландца Диллона Дэниса и спровоцировал массовую потасовку.

Российского бойца также обязали заплатить полмиллиона 500 тысяч долларов штрафа. Дисквалификация официально отсчитывается с 6 октября 2018-го.

Кроме того, наказан был и Макгрегор. За участие в массовой драке после поединка он был дисквалифицирован на шесть месяцев, а также оштрафован на 50 тысяч долларов.

Напомним, ранее в UFC рассказали о бое-реванше между Нурмагомедовым и Макгрегором.