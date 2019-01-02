Хабиб – МакГрегор: в UFC рассказали о бое-реванше

Когда состоится бой-реванш Хабиб – МакГрегор / Reuters

В UFC прогнозируют бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором МакГрегором на 2019 год.

Однако реванш может не состояться по двум причинам, пояснил президент UFC Дана Уайт.

Во-первых, бой не может состояться до решения Атлетической комиссии по инциденту после боя предыдущего боя, пишет TMZ. Напомним, после боя произошла массовая драка: российский спортсмен выскочил, чтобы напасть на напарника противника Диллона Даниса, кроме того, члены команды Нурмагомедова — Зубайра Тухугов и Ислам Махачев — запрыгнули в октагон, чтобы напасть на уставшего Конора.

Во-вторых, Тони Фергюсон или Макс Холлуей также могут претендовать на бой с Хабибом.

"Думаю ли я, что реванш состоится в 2019 году? Да. Естественно, зависит от того, насколько длительными будут отстранения, но, если все пойдет по плану, бой должен состояться", – заверил Уайт.

Напомним, в США Хабиб Нурмагомедов в бою в рамках турнира UFC 229 победил Конора Макгрегора удушающим приемом в третьем раунде. После боя произошла массовая драка. Президент UFC Дэйна Уайт говорил, что россиянин практически наверняка будет оштрафован.