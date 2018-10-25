Нурмагомедову и Макгрегору продлили дисквалификацию

Хабиб Нурмагомедов и Коннор Макгрегор предстанут перед судом за инцидент на турнире / GettyImages

Атлетическая комиссия в США, в штате Невада, решила продлить дисквалификацию российского бойца Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора.

Оба бойца отстранены от участия в боях до полного разбора инцидента на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе - когда сразу после произошла драка Нурмагомедова с тренерским штабом Макгрегора, сообщает MMAFighting.

Также, согласно решению комиссии, россиянина оштрафуют на половину его гонорара за бой - на $ 1 миллион.

Читайте такжеХабиб Нурмагомедов обвинил UFC в покушенииСуд над бойцами пройдет 10 декабря. Отмечается, что могут оштрафовать и Макгрегора.

Ранее сообщалось, что в США Хабиб Нурмагомедов в бою в рамках турнира UFC 229 победил Конора Макгрегора удушающим приемом в третьем раунде. После боя произошла массовая драка. Президент UFC Дэйна Уайт говорил, что россиянин практически наверняка будет оштрафован за драку, устроенную им и его окружением.