Бой Макгрегор — Нурмагомедов: тренер ирландца нашел причины проигрыша россиянину

Конор Макгрегор проиграл Хабибу Нурмагомедову, в частности, из-за того, что долго не дрался, полагает тренер ирландца / Delfi.ua

Тренер ирландского бойца смешанных боевых искусств (ММА) Конора Макгрегора — Джон Кавана, считает, что спортсмен проиграл обладателю пояса UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат) в легком весе россиянину Хабибу Нурмагомедову, в частности, из-за того, что не дрался почти два года.

Ирландец просто не бил так же опасно, как и всегда, рассказал специалист в интервью каналу ESPN.

По его словам, также подготовка Макгрегора к противостоянию с российским спортсменом несла слишком оборонительный характер.

"Конор — отличный атакующий боец. В прошедшем бою, когда он получал возможность атаковать, то это был не тот Конор, которого мы видели в поединке с Эдди Альваресом (американский боец — Ред.)", — сказал собеседник.

Ранее сообщалось, что в США Хабиб Нурмагомедов в бою в рамках турнира UFC 229 победил Конора Макгрегора удушающим приемом в третьем раунде. После боя произошла массовая драка. Президент UFC Дэйна Уайт говорил, что россиянин практически наверняка будет оштрафован за драку, устроенную им и его окружением.