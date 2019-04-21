Беринчик победил японца и защитил чемпионский титул, опубликовано видео боя

Денис Беринчик победил Нихито Аракаву / Скриншот видео с youtube.com

В Киеве украинский боксер Денис Беринчик защитил свой титул чемпиона WBO International в легком весе.

В киевском Дворце спорта украинец победил претендента на его чемпионский пояс — японца Нихито Аракаву.

Бой Беринчик — Аракава продолжался все 12 раундов, наш соотечественник имел явное преимущество и победил по запискам судей — 120:107, 118:109, 120:107, пишет УНИАН.

По данным агентства, после боя Беринчик сказал, что хочет встретиться на ринге с чемпионом мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василием Ломаченко.

"Василий, я иду за тобой!" — сказал он.

В Сети уже появилось видео боя Беринчик — Аракава

Напомним, в конце декабря 2018 года в Броварах (находятся под Киевом) Денис Беринчик провел бой с филиппинцем Росеки Кристобалем, победил техническим нокаутом в седьмом раунде и стал интернациональным чемпионом по версии WBO.