Беринчик – Кристобаль: украинец победил и завоевал пояс WBO International

В субботу поздно вечером, 22 декабря, в Броварах во время вечера бокса украинец Денис Беринчик (10-0, 7 КО) провел бой против филиппинца Росеки Кристобаля (15-3, 11 КО).

Беринчик одержал победу и стал интернациональным чемпионом по версии WBO, победив техническим нокаутом в седьмом раунде.

Украинский боксер сумел завладеть преимуществом уже с первого раунда. Причем в начале боя украинец не пробивал более двух ударов в комбинации, то начиная с четвертой трехминутки уроженец Краснодона осыпал противника градом попаданий.

В третьем раунде Кристобаль упал после апперкота, а в седьмом рефери остановил бой из-за тотального избиения.

Отметим, что Беринчик впервые в карьере стал обладателем чемпионского пояса WBO International.

Напомним, в канадском Квебеке Александр Гвоздик победил чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC Адониса Стивенсона и завоевал его чемпионский пояс. Поединок прошел в достаточно равной борьбе, но украинец в конце 11-го раунда отравил канадца в глубокий нокаут.