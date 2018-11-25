Стал известен новый соперник Беринчика: названы дата и место чемпионского боя

Денис Беринчик проведет бой с Росеки Кристобалем / Скриншот видео с youtube.com

Украинский боксер, чемпион мира в легком весе по версии WBO Oriental Денис Беринчик 22 декабря сразится за чемпионский титул WBO International с чемпионом Филиппин Росеки Кристобалем.

Бой пройдет в городе Бровары (находится под Киевом) в торгово-развлекательном центре "Терминал", говорится на странице K2 Promotions Ukraine в Facebook.

В ТРЦ вечером 22 декабря еще один украинский боксер — чемпион Европы по версии WBO в полулегком весе Олег Малиновский — проведет защиту титула. Наш соотечественник встретится на ринге с чемпионом Италии Франческо Гранделли.

Напомним, в декабре 2017 года в Броварах Денис Беринчик победил филиппинца Аллана Валлеспина и завоевал первый в карьере титул WBO Oriental, а Олег Малиновский защитил титул чемпиона Европы по версии WBO. В 2018-м Беринчик принял участие в новом сезоне шоу "Танцы со звездами", он не смог пробиться в финал — покинул проект в 11-м эфире.