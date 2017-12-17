Бои за титулы WBO. Беринчик и Малиновский победили соперников

На арене "Терминал" в Броварах под Киевом завершился вечер бокса, в котором Денис Беринчик завоевал первый в карьере титул WBO Oriental, а Олег Малиновский защитил титул чемпиона Европы WBO.

Оба боя завершились досрочно. Малиновский в бою с Дэвидом Берной из Венгрии сумел отправить соперника в нокаут уже в первом раунде. При этом, со стороны не показалось, что решающий удар украинца был слишком сильным.

Беринчик и филиппинец Аллан Валлеспин провели в ринге шесть раундов из девяти, отведенных регламентом. Украинец имел большое преимущество, но лишь в пятом раунде впервые отправил соперника в нокдаун. А уже в шестом раунде комбинация Беринчика привела к тому, что соперник вновь оказался на канвасе Судья тут же остановил бой.

Таким образом, Беринчик провел первый титульный бой в своей карьере и сразу же завоевал пояс чемпиона.

Напомним, ранее Беринчик одолел техническим нокаутом испанца Исмаэля Гарсию, а Малиновский выиграл решением судей у мексиканца Александра Касареса.