"Вечный ангел". Украинский боксер-чемпион потерял новорожденного сына

Украинский боксер, чемпион мира в легком весе по версии WBO Oriental Денис Беринчик сообщил, что у него умер новорожденный сын — Тимур.

Мальчик скончался 30 июня, написал спортсмен на своей странице в Instagram.

"Мой сын — вечный ангел… Беринчик Тимур Денисович — вечная память! 16.06.18 — 30.06.18 г", — говорится в сообщении.

Напомним, 23 июня в Киеве Денис Беринчик встретился на ринге с колумбийцем Хосе Луисом Прието в бою за титул чемпиона мира в легком весе по версии WBO Oriental и одержал уверенную победу.