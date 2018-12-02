Гвоздик отправил канадца в глубокий нокаут и стал чемпионом мира, опубликованы фото и видео

Александр Гвоздик победил нокаутом Адониса Стивенсона / Скриншот видео с youtube.com

В канадском Квебеке украинский боксер, бронзовый призер Олимпийских игр 2012 Александр Гвоздик победил чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC канадца Адониса Стивенсона и завоевал его чемпионский пояс.

Поединок прошел в достаточно равной борьбе, но украинец в конце 11-го раунда отравил канадского спортсмена в глубокий нокаут, сообщает УНИАН.

По данным агентства, в 3-м раунде Гвоздик отправил соперника в нокдаун, который рефери не засчитал. В следующих нескольких раундах Стивенсон четко действовал в обороне, и сложно было отдать преимущество любому из боксеров.

В 10-м раунде соперники начали действовать активнее. Украинец пропустил мощный удар от противника и чуть не попал в нокдаун, ему помогли удержаться на ногах канаты. Потом наш соотечественник ответил канадцу несколькими точными ударами в голову.

"Развязка наступила в концовке 11-го раунда, когда Гвоздик пошел в атаку, зажал соперника в углу ринга и провел каскад ударов, от которых Стивенсон угодил в глубокий нокаут", — отмечается в материале.

Напомним, в марте Александр Гвоздик в поединке за титул временного чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе единогласным решением судей победил французского спортсмена Мехди Амара.