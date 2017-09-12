Ломаченко, Усик и Гвоздик поднялись в рейтинге лучших боксеров мира

12 сентября 2017, 13:33

Во главе рейтинга оказался мексиканец Сауль Альварез.

Василий Ломаченко, Александр Усик и Александр Гвоздик

Авторитетное издание Boxrec обновило рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории. Согласно рейтингу, стразу три украинских боксера значительно улучшили свои результаты.

Так, украинский чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко, который месяцем ранее уверенно победил в десятом бою на профи-ринге колумбийского боксера Мигеля Марриагу, имеет в активе 791 балл и находится на 4-й строчке, сообщает knk.media.

Значительно улучшил свой результат украинский чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе Александр Усик. Благодаря победе на старте Всемирной боксерской суперсерии над Марко Хуком, украинец поднялся с 44 на 15 строчку и имеет 556 пунктов.

В ТОП-100 оказался еще один украинец — полутяжеловес Александр Гвоздик, который три недели назад нокаутировал американца Бейкера и отстоял пояс NABF, занимает 63-ю позицию (279 баллов), и опережает таких спортсменов, как Кубрат Пулев, Кшиштоф Гловацки, Деонтей Уайлдер и другие.

Во главе рейтинга оказался мексиканец Сауль Альварез (1 127), далее расположились американцы Терренс Кроуфорд (992) и Андре Уорд (961).

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