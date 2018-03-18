Гвоздик победил французского боксера и завоевал титул временного чемпиона мира по версии WBC

Украинский боксер Александр Гвоздик в поединке за титул временного чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе победил французского спортсмена Мехди Амара.

В 12-м раунде бойцы ввязались в рубку, стремясь закончить бой досрочно, однако, пропуская удары, оба остались на ногах. В итоге единогласным решением судей победу завоевал харьковский боксер.

Отметим, что теперь Гвоздик стал обязательным соперником чемпиона по версии WBC. Пока этим поясом владеет Адонис Стивенсон, однако 19 мая в Монреале он будет боксировать с претендентом на титул Баду Джеком.

Напомним, в августе 2017 года в США Александр Гвоздик победил техническим нокаутом американца Крэйга Бейкера и сохранил титул чемпиона NABF.