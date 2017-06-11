Малиновский и Беринчик победили своих соперников

В венгерском Будакаласе чемпион Европы по версии WBO в полулегком весе Олег Малиновский и боксер-профессионал, серебряный призер Олимпиады в Лондоне Денис Беринчик победили своих соперников единогласным решением судей.

Об этом пишет Boxing News.

Издание уточнило, что чемпион одолел бразильца Исайаса Сантоса Сампайо, а "олимпиец" — экс-чемпиона мира по версии WBA в легчайшем весе венесуэльца Лоренцо Парру.

Наши спортсмены впервые в профессиональной карьере боксировали за пределами Украины. "Победа стала для Малиновского 20-й на профи-ринге", — говорится в статье ZN.UA.

Напомним, в ноябре 2016 года в Броварах Киевской области Олег Малиновский успешно защитил титул чемпиона Европы в поединке с опытным испанским боксером Эусебио Осэхо, а Денис Беринчик победил испанца Хуана Окуру.

Видео: UkraineAtamansPRO