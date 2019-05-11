"Похож на танцора из балета": Тайсон оценил украинского боксера

Майк Тайсон

Легендарный боксер Майк Тайсон назвал чемпионом мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василия Ломаченко "танцовщиком балета".

При этом Тайсон заявил о желании увидеть его бой с непобедимым американцем Джервонтой Дэвисом, сообщает BoxingNews24.

"Ломаченко похож на танцора из балета. У нас есть молодой парень из Балтимора - Джервонта Дэвис. Он еще не готов к бою против Ломаченко, но через два года я хотел бы увидеть такой поединок", - добавил Тайсон.

Напомним, ранее Тайсон назвал Ломаченко лучшим боксером в мире.