Лучший боксер в мире: Тайсон назвал имя украинского бойца

Мне нравится украинский парень Василий Ломаченко, заявил "Железный Майк".
Украинский чемпион Василий Ломаченко на сегодняшний день является лучшим боксером в мире, заявил легендарный экс-чемпион мира по боксу Майк Тайсон.
"Кто сейчас лучший? Мне нравится украинский парень Василий Ломаченко. Он очень хорош, у него отличный стиль. Эррол Спенс также неплох, но мне нравится Ломаченко, он лучший в данный момент", - подчеркнул Тайсон во время визита в Челябинскую область РФ.
Mike Tyson says @VasylLomachenko is the best fighter in the world #p4ppic.twitter.com/8LafSmKfjJ— LOMA??? (@LomachenkoBand) September 6, 2018
Напомним, ранее Ломаченко похвастался снимком со Шварценеггером.