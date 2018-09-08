Лучший боксер в мире: Тайсон назвал имя украинского бойца

Майк Тайсон / Скриншот видео с youtube.com

Украинский чемпион Василий Ломаченко на сегодняшний день является лучшим боксером в мире, заявил легендарный экс-чемпион мира по боксу Майк Тайсон.

"Кто сейчас лучший? Мне нравится украинский парень Василий Ломаченко. Он очень хорош, у него отличный стиль. Эррол Спенс также неплох, но мне нравится Ломаченко, он лучший в данный момент", - подчеркнул Тайсон во время визита в Челябинскую область РФ.

Напомним, ранее Ломаченко похвастался снимком со Шварценеггером.