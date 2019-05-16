В Виннице агрессивные ультрас жестоко избили арбитра прямо на поле

Ультрас Нивы / ultras.org.ua

В Виннице после окончания матче 21-го тура Второй лиги между местной Нивой и житомирским Полесьем ультрас хозяев жестоко избили арбитра встречи Дениса Резникова.

Сразу после финального свистка группа фанатов Нивы вышла на поле и атаковала Резникова. Арбитра сбили с ног и начали наносить ему удары руками и ногами. Отметим, что арбитр смог спастись о расправы лишь после вмешательства полицейских.

При этом покидать поле Резникову пришлось также под прикрытием правоохранителей. На входе в подтрибунное помещение арбитра поджидала еще одна группа агрессивных фанатов, а коридор для безопасного прохода судьи удалось создать лишь при помощи полицейских.

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Отметим, что поединок завершился победой гостей со счетом 2:1. Решающий гол был забит на 90+2 минуте.

Претензии к арбитру у зрителей могли возникнуть за пенальти, назначенный в ворота Нивы на 53-й минуте.

Обе команды находятся в верхней части турнирной таблицы и борются за право выйти на следующий год в Первую лигу.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске полиция применила дубинки против ультрас.