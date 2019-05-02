"Что вы, бл*ди, делаете?": в Ивано-Франковске полиция применила дубинки против ультрас

Фанаты Волыни жгли пиротехнику, что вызвало жесткую реакцию правоохранителей.
После вчерашнего матча Первой лиги между Прикарпатьем и Волынью (1:3)
В Ивано-Франковске полиция применила специальные средства против ультрас из Луцка.
Инцидент произошел после окончания матча Первой лиги между местным Прикарпатьем и Волынью (игра закончилась со счетом 1:3).
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Как рассказали представители ультрас Прикарпатья, во время инцидента возле автобуса Волыни фанаты гостей жгли пиротехнику, что вызвало жесткую реакцию правоохранителей.
При этом полицейские набросились на ультрас с дубинками и начали их толкать, а также использовать слезоточивый газ.
Напомним, ранее сообщалось о том, что ультрас устроили разноc футболистам Карпат.