"Что вы, бл*ди, делаете?": в Ивано-Франковске полиция применила дубинки против ультрас

После вчерашнего матча Первой лиги между Прикарпатьем и Волынью (1:3)

В Ивано-Франковске полиция применила специальные средства против ультрас из Луцка.

Инцидент произошел после окончания матча Первой лиги между местным Прикарпатьем и Волынью (игра закончилась со счетом 1:3).

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Как рассказали представители ультрас Прикарпатья, во время инцидента возле автобуса Волыни фанаты гостей жгли пиротехнику, что вызвало жесткую реакцию правоохранителей.

При этом полицейские набросились на ультрас с дубинками и начали их толкать, а также использовать слезоточивый газ.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ультрас устроили разноc футболистам Карпат.