"На его месте, я бы убежал с ринга": Тайсон Фьюри раскритиковал Джошуа

Тайсон Фьюри / Reuters

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (27-0-1, 19 КО) потроллил Энтони Джошуа после поражения Энди Руису.

"У вас телосложение как у Аполлона. Вы красуетесь на обложках модных журналов. Вас считают стопроцентным фаворитом и вдруг все катится псу под хвост, когда на глазах у всего мира, унижает в ринге пухляш с лицом подростка, который съел все сникерсы и марсы во всей Калифорнии. Какой стыд. На месте вас, я бы убежал с ринга и больше никогда не показывался на публике.

Энди снова вынесет его. Он для Джошуа как криптонит для cупермена. Его напористый стиль снова решит все. Энтони не любит, когда его прессингуют. Это неудивительно - он привык, что все боятся его ударов. Липовый миф о его непобедимости уже развеян", - сказал в интервью BoxingScene Тайсон Фьюри.

Руис победил Джошуа техническим нокаутом в седьмом раунде. После боя Руис посвятил свою победу всем людям с лишним весом.