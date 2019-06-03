Руис посвятил победу над Джошуа "толстякам"

Энди Руис сенсационно победил Энтони Джошуа / Sportbox

Новый чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энди Руис прокомментировал победу над Энтони Джошуа. Сенсационную победу Руис посвятил людям с лишним весом.

"Ни один другой тяжеловес не хотел принимать этот бой, так почему мне нельзя было верить в себя? Я посвящаю эту победу всем толстякам, которых считают аутсайдерами и в которых никто не верит из-за лишнего веса", - сказал после боя британской прессе Энди Руис.

Напомним, Энди Руис досрочно победил экс-чемпиона мира Энтони Джошуа и отобрал у него сразу четыре пояса.

В ходе боя мексиканец однажды оказался в нокдауне, в то время как Джошуа был отправлен в нокдаун четыре раза. Поражение от Руиса стало первым в профессиональной карьере британца. Напомним, что в конце прошлого года Энтони Джошуа нокаутировал российского боксера Александра Поветкина.