Британец Джошуа жестко нокаутировал "русского витязя" Поветкина

Энтони Джошуа отправил в тяжелый нокаут российского боксера / Фото: Reuters

Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа победил нокаутом российского боксера Александра Поветкина.

В седьмом раунде Джошуа послал Поветкина в тяжелый нокдаун, однако россиянин смог подняться. В следующей атаке "русский витязь" пропустил серию ударов, и соперник сумел отправить его в нокаут.

После окончания боя за звание чемпиона по версиям WBA Super, IBO, IBF и WBO в супертяжелом весе, который прошел на стадионе Уэмбли в Лондоне, Поветкину понадобилась помощь медиков.

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Напомним, Поветкин потерпел второе поражение в карьере при 35 победах. Титул чемпиона мира по версии WBA в тяжелом весе Поветкин потерял в 2013 году после поражения от Владимира Кличко.

Напомним, Кличко ранее заявил, что Джошуа может проиграть российскому супертяжу Поветкину, если допустит его частое появление на средний и ближней дистанции.